Житель Миколаєва кілька діб катував свою дівчину

Зі слів дівчини, того дня вона приїхала додому до свого колишнього хлопця, відреагувавши на його запрошення налагодити дружні стосунки. В квартирі між молодими людьми виник конфлікт на ґрунті ревнощів і хлопець почав лупцювати подругу.

Розповідаючи про події, дівчина зазначила, що зловмисник наносив їй тілесні ушкодження протягом кількох діб, а коли побачив, що у неї розсічене чоло, то зашив їй рану самотужки побутовим приладдям - звичайними нитками та голкою. Дівчина заявила правоохоронцям, що від пережитого вона знаходилась у стані напівсвідомості, не маючи можливості перешкодити будь-чому.

Усвідомивши, що накоїв, хлопець повідомив подрузі, що вона мусить бути у нього вдома, поки не зникнуть сліди від побоїв.

Розбивши мобільний постраждалої, молодий чоловік зачинив дівчину у квартирі та пішов у справах, чим вона і скористалась.

Постраждала зв’язала усі простирадла та ковдри, які були у помешканні та спустилась з третього поверху на дах магазину, злізти з якого їй допоміг випадковий перехожий.

Коли дівчині вдалось звільнитись, вона звернулась по допомогу до подруги сім’ї. Про те, що сталось, жінка розповіла рідним постраждалої, які відвезли її до лікарні.

Працівники Інгульського відділу поліції, отримавши дозвіл суду, провели обшук в квартирі зловмисника та вилучили речові докази його протиправних дій.

За висновком судово-медичної експертизи отримані постраждалою травми відносяться до категорії середньої тяжкості.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження, розпочате за ознаками ч.2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), що карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Вирішується питання про надання додаткової кваліфікації подіям.

Хлопець затриманий у порядку ст.208 КПК України. Слідчими за погодженням з органами прокуратури готується клопотання до суду щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання зловмисника під вартою.