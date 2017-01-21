Житель Миколаєва кілька діб катував свою дівчину

ukru
20:29 • 32035 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 91430 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 122820 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 129228 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 224864 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 167568 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 187785 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172715 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 164892 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
28 березня, 07:20 • 350368 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82885 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70420 перегляди
Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

Україна домовилась про розширення доступу до розвідданих деяких країн: Зеленський розповів деталі

28 березня, 17:32 • 38751 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51256 перегляди
Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

Всіх співробітників USAID буде звільнено до 30 вересня - Reuters

28 березня, 18:38 • 61964 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 224856 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 350365 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 368249 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 284718 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 357998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 51256 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 70420 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 82885 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 167886 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 170466 перегляди
Актуальне
Житель Миколаєва кілька діб катував свою дівчину

Житель Миколаєва кілька діб катував свою дівчину

Київ • УНН

 • 11597 перегляди

МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 21 січня. УНН. В Миколаєві 24-річний хлопець кілька діб катував свою 19-річну дівчину. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Зі слів дівчини, того дня вона приїхала додому до свого колишнього хлопця, відреагувавши на його запрошення налагодити дружні стосунки. В квартирі між молодими людьми виник конфлікт на ґрунті ревнощів і хлопець почав лупцювати подругу.

Розповідаючи про події, дівчина зазначила, що зловмисник наносив їй тілесні ушкодження протягом кількох діб, а коли побачив, що у неї розсічене чоло, то зашив їй рану самотужки побутовим приладдям - звичайними нитками та голкою. Дівчина заявила правоохоронцям, що від пережитого вона знаходилась у стані напівсвідомості, не маючи можливості перешкодити будь-чому.

Усвідомивши, що накоїв, хлопець повідомив подрузі, що вона мусить бути у нього вдома, поки не зникнуть сліди від побоїв.

Розбивши мобільний постраждалої, молодий чоловік зачинив дівчину у квартирі та пішов у справах, чим вона і скористалась.

Постраждала зв’язала усі простирадла та ковдри, які були у помешканні та спустилась з третього поверху на дах магазину, злізти з якого їй допоміг випадковий перехожий.

Коли дівчині вдалось звільнитись, вона звернулась по допомогу до подруги сім’ї. Про те, що сталось, жінка розповіла рідним постраждалої, які відвезли її до лікарні.

Працівники Інгульського відділу поліції, отримавши дозвіл суду, провели обшук в квартирі зловмисника та вилучили речові докази його протиправних дій.

За висновком судово-медичної експертизи отримані постраждалою травми відносяться до категорії середньої тяжкості.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження, розпочате за ознаками ч.2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), що карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. Вирішується питання про надання додаткової кваліфікації подіям.

Хлопець затриманий у порядку ст.208 КПК України. Слідчими за погодженням з органами прокуратури готується клопотання до суду щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання зловмисника під вартою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,412.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,896.93