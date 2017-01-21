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Житель Николаева несколько суток пытал свою девушку

Житель Николаева несколько суток пытал свою девушку

Киев • УНН

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НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 21 января. УНН. В Николаеве 24-летний парень несколько суток пытал свою 19-летнюю девушку. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам девушки, в тот день она приехала домой к своему бывшему парню, отреагировав на его приглашение наладить дружеские отношения. В квартире между молодыми людьми возник конфликт на почве ревности и парень начал избивать подругу.

Рассказывая о событиях, девушка отметила, что злоумышленник наносил ей телесные повреждения в течение нескольких суток, а когда увидел, что у нее рассечен лоб, то зашил ей рану самостоятельно бытовым принадлежностями - обычными нитками и иглой. Девушка заявила правоохранителям, что от пережитого она находилась в состоянии полусознании, не имея возможности сопротивляться.

Осознав, что натворил, парень сообщил подруге, что она должна быть у него дома, пока не исчезнут следы от побоев.

Разбив мобильный пострадавшей, молодой человек закрыл девушку в квартире и пошел по делам, чем она и воспользовалась.

Пострадавшая связала все простыни и одеяла, которые были в доме и спустилась с третьего этажа на крышу магазина, слезть с которого ей помог случайный прохожий.

Когда девушке удалось освободиться, она обратилась за помощью к подруге семьи. О том, что произошло, женщина рассказала родным пострадавшей, которые отвезли ее в больницу.

Работники Ингульского отдела полиции, получив разрешение суда, провели обыск в квартире злоумышленника и изъяли вещественные доказательства его противоправных действий.

По заключению судебно-медицинской экспертизы полученные пострадавшей травмы относятся к категории средней тяжести.

Следственным отделением Ингульского отдела полиции ГУ НП в Николаевской области расследуется уголовное производство, открытое по признакам ч.2 ст.146 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок. Решается вопрос о предоставлении дополнительной квалификации событиям.

Парень задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Следователями по согласованию с органами прокуратуры готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания злоумышленника под стражей.

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