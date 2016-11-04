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Житель Луганщини сплатить понад 300 тис. грн штрафу за фінансування терористів

Житель Луганщини сплатить понад 300 тис. грн штрафу за фінансування терористів

Київ • УНН

 • 7683 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. За фінансування терористів через підставну фінансову фірму 26-річний житель Луганської області сплатить державі понад 340 тисяч гривень штрафу. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Так, Шевченківський районний суд Чернівців призначив покарання 26-річному жителю Луганської області та призначив покарання у вигляді 340 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих функцій строком на три роки та з конфіскацією майна вартістю понад 300 тис. грн.

Встановлено, що чоловік, в січні 2015 року, перебуваючи у місті Краснодон, за попередньою змовою з іншими особами створив у місті установу з надання фінансових послуг.

Зловмисники перераховували кошти з рахунків “клієнтів” на рахунки працівників установи та співучасників за межі території проведення АТО, зокрема у Харків, де через банкомати знімали готівку і доставляли у Краснодон.

Українські Національні Новини

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