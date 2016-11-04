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15 марта, 19:03 • 115507 просмотра

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Житель Луганской области заплатит более 300 тыс. грн штрафа за финансирование террористов

Житель Луганской области заплатит более 300 тыс. грн штрафа за финансирование террористов

Киев • УНН

 • 7683 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. За финансирование террористов через подставную финансовую фирму 26-летний житель Луганской области заплатит государству более 340 тысяч гривен штрафа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области.

Так, Шевченковский районный суд Черновцов назначил наказание 26-летнему жителю Луганской области в виде 340 тыс. грн штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением финансово-хозяйственных и административно-распорядительных функций сроком на три года и с конфискацией имущества стоимостью свыше 300 тыс. грн.

Установлено, что мужчина, в январе 2015 года, находясь в городе Краснодон, по предварительному сговору с другими лицами создал в городе учреждение по оказанию финансовых услуг.

Злоумышленники перечисляли средства со счетов "клиентов" на счета работников учреждения и соучастников за пределы территории проведения АТО, в частности в Харьков, где через банкоматы снимали наличные и доставляли в Краснодон.

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