Житель Луганской области заплатит более 300 тыс. грн штрафа за финансирование террористов

Так, Шевченковский районный суд Черновцов назначил наказание 26-летнему жителю Луганской области в виде 340 тыс. грн штрафа с лишением права занимать должности, связанные с выполнением финансово-хозяйственных и административно-распорядительных функций сроком на три года и с конфискацией имущества стоимостью свыше 300 тыс. грн.

Установлено, что мужчина, в январе 2015 года, находясь в городе Краснодон, по предварительному сговору с другими лицами создал в городе учреждение по оказанию финансовых услуг.

Злоумышленники перечисляли средства со счетов "клиентов" на счета работников учреждения и соучастников за пределы территории проведения АТО, в частности в Харьков, где через банкоматы снимали наличные и доставляли в Краснодон.