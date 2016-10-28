Житель Черкащини вбив товариша металевим прутом
Київ • УНН
ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали жителя Корсунь-Шевченківського району, який наніс смертельні тілесні ушкодження своєму товаришу. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП Черкаської області.
До поліції зателефонував сусід жертви, та розповів, що знайшов чоловіка вдома на ліжку мертвим із пораненням шиї. Поліцейські виявили, що до загиблого хтось приходив та розпивав з ним спиртне.
До вбивства виявився причетний 28-річний житель одного із сіл району, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Під час огляду чоловіка на його футболці поліцейські виявили сліди крові.
Затриманий розповів, що того вечора завітав до знайомого, де після застілля виникла сварка, під час якої він схопив металевого прута та завдав удар в область шиї господарю та втік з місця пригоди.
Вбивці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Як повідомляв УНН, поліція затримала чоловіка, який в Одесі вбив жінку та її доньку.