Житель Черкасской области убил товарища металлическим прутом

В полицию позвонил сосед жертвы, и рассказал, что нашел человека дома на кровати мертвым с ранением шеи. Полицейские обнаружили, что к погибшему кто приходил и распивал с ним спиртное.

К убийству оказался причастен 28-летний житель одного из сел района, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Во время осмотра мужчины на его футболке полицейские обнаружили следы крови.

Задержанный рассказал, что в тот вечер пришел к знакомому, где после застолья возникла ссора, во время которой он схватил металлический прут и нанес удар в область шеи хозяину и скрылся с места происшествия.

Убийце грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщал УНН, полиция задержала мужчину, который в Одессе убил женщину и ее дочь.