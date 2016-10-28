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15 марта, 19:03 • 116807 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 172014 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141520 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133747 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114595 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106530 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102227 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Житель Черкасской области убил товарища металлическим прутом

Житель Черкасской области убил товарища металлическим прутом

Киев • УНН

 • 7230 просмотра

Черкассы-Киев. 28 октября. УНН. Правоохранители задержали жителя Корсунь-Шевченковского района, который нанес смертельные телесные повреждения своему товарищу. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП Черкасской области.

В полицию позвонил сосед жертвы, и рассказал, что нашел человека дома на кровати мертвым с ранением шеи. Полицейские обнаружили, что к погибшему кто приходил и распивал с ним спиртное.

К убийству оказался причастен 28-летний житель одного из сел района, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Во время осмотра мужчины на его футболке полицейские обнаружили следы крови.

Задержанный рассказал, что в тот вечер пришел к знакомому, где после застолья возникла ссора, во время которой он схватил металлический прут и нанес удар в область шеи хозяину и скрылся с места происшествия.

Убийце грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщал УНН, полиция задержала мужчину, который в Одессе убил женщину и ее дочь.

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