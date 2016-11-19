Жіноча збірна з баскетболу пройшла на Євро-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Національна жіноча збірна України з баскетболу перемогла збірну Німеччини з рахунком 85:61, передає УНН із посиланням на прес-службу НОК.
"Національна жіноча збірна України з баскетболу перемогла збірну Німеччини з рахунком 85:61 і достроково забезпечила собі участь на континентальній першості, яка пройде наступного року у Чеський Республіці", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у чемпіонаті України з хокею серед жіночих команд був зіграний перший поєдинок.
У прем’єрному матчі чемпіонату київська "Україночка" здобула перемогу над "Дніпровськими Білками" із Дніпра.