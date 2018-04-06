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Жіноча збірна України з футболу обіграла хорваток у відборі до ЧС-2019

Київ • УНН

 • 10486 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. У хорватському місті Задар національна жіноча збірна України провела свій третій поєдинок у кваліфікації ЧС-2019, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.

Стартові хвилини поєдинку з хорватками пройшли за невеликої переваги українок. Але перший небезпечний момент створили саме господарки на 15-й хвилині. Після розіграшу штрафного м’яч заметушився у штрафному майданчику “синьо-жовтих”, проте наші захисники не дозволили завдати прицільного удару.

І ледь не одразу українки відповіли: швидка атака правим флангом завершилася небезпечним прострілом від Дар’ї Апанащенко, але передача не знайшла адресата.

Після цього випаду наші дівчата міцно заволоділи ініціативою, що врешті втілилося в гол. Господарки порушили правила на Вероніці Андрухів поблизу власного штрафного майданчика, стандарт взялася виконувати Ольга Басанська, і після її навісу Матеа Бошняк невдало підставила голову, і м’яч опинився в сітці — 0:1.

Кінцівка першого тайму виявилася провальною для господарок, які двічі не змогли втримати нашого форварда Тетяну Козиренко. Спочатку на 41-й хвилині технічна Ольга Овдійчук обіграла двох суперниць і виконала навіс на лінію воротарського майданчика, де Козиренко, вдало обравши позицію, ударом головою не залишила шансів на порятунок Доріс Бачич.

А за кілька хвилин Козиренко занесла до свого активу дубль. Хорватки знову не змогли вийти з-під високого пресингу у виконанні українок, і наш форвард після розрізного пасу від Овдійчук вийшла сам на сам із голкіпером і довела рахунок до розгромного вже у першій половині матчу.

Другий тайм малюнку гри не змінив. Синьо-жовті вміло сушили гру і контролювали перебіг подій на полі, граючи на куражі. У підсумку — переконлива перемога українок 3:0.

Відзначимо, що вже 9-го квітня “жовто-блакитні” проведуть свій наступний поєдинок, в якому їхніми суперницями будуть потужні датчанки.

Зауважимо, що в іншому матчі даної групи Угорщина вдома поступилася Швеції — 1:4. Таким чином, у Швеції наразі 9 очок (3 матчі), України — 7 (3), Данії — 6 (2), Хорватії — 2 (5), Угорщини — 1 (5).

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