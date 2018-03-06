Жіноча збірна України стала призером турніру в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Національна жіноча збірна України провела свій заключний поєдинок на турнірі “Turkish Women’s Cup 2018” в якому був розіграний бронзовий комплект нагород, інформує УНН.
У матчі за третє місце “синьо-жовті” та національна команда Польщі продемонстрували безкомпромісну боротьбу на кожній ділянці поля, м’яч майже не затримувався у центральній зоні. У першій половині гри у складі українок активністю відзначалася Ольга Овдійчук, яка мала кілька напівмоментів, проте українкам так і не вдалося відкрити рахунок.
У другому таймі глядачі також не дочекалися забитих м’ячів, тому володаря третього місця змагань довелося визначати у серії післяматчевих пенальті.
Надійна гра нашого голкіпера Катерини Самсон, яка парирувала два удари, подарувала команді перемогу у лотереї з рахунком 3:1.
Таким чином, збірна України здобула бронзові нагороди і взяла реванш у полячок за домашню поразку у товариському матчі в 2017 році.
Як повідомлялося раніше, українські спортсменки стартували з нічиї на змаганнях у Туреччині.