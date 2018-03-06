Женская сборная Украины стала призером турнира в Турции

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Национальная женская сборная Украины провела свой заключительный поединок на турнире “Turkish Women’s Cup 2018”, в котором был разыгран бронзовый комплект наград, сообщает УНН.

В матче за третье место “сине-желтые” и национальная команда Польши продемонстрировали бескомпромиссную борьбу на каждом участке поля, мяч почти не задерживался в центральной зоне. В первой половине игры в составе украинок активностью отличалась Ольга Овдийчук, которая имела несколько полумоментов, однако украинкам так и не удалось открыть счет.

Во втором тайме зрители также не дождались забитых мячей, поэтому обладателя третьего места соревнований пришлось определять в серии послематчевых пенальти.

Надежная игра нашего голкипера Екатерины Самсон, которая парировала два удара, подарила команде победу в лотерее со счетом 3:1.

Таким образом, сборная Украины завоевала бронзовые награды и взяла реванш у полячек за домашнее поражение в товарищеском матче в 2017 году.

Как сообщалось ранее, украинские спортсменки стартовали с ничьи на соревнованиях в Турции.

Украинские Национальные Новости

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