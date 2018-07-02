Жінку на Херсонщині врятували від ботулізму сироваткою з ООН

Зазначається, що протиботулінічну сироватку хворій було введено 30 червня. Надана вона була ДП “Укрвакцина МОЗ України”, і наразі стан пацієнта стабільний.

“На спеціалізованому складі в Києві наявний запас сироваток проти ботулізму канадського виробництва, оперативно переданий в якості гуманітарної допомоги Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН)”, — уточнили в уряді.

Зауважимо, що в Україні спостерігається сезонне підвищення захворюваності на ботулізм — з початку 2018 року зареєстровано вже 46 випадків ботулізму, внаслідок яких постраждало 53 людини, а 4 з них — померли.

Нагадаємо, 28 травня, в клінічній лікарні Києва від агресивної форми ботулізму померла жінка.

За словами нардепа Сергія Тригубенка, поширення в Україні різних епідемій, зокрема кору, дифтерії, ботулізму і ротавірусів, продемонструвало неспроможність влади забезпечити безпеку власних громадян.

“З одного боку відсутня державна програма з вакцинації, з іншого — відсутній контроль за елементарним санітарним благополуччям. У сукупності все це множимо на тривалий застій і безрезультатність реформ, як контролюючих органів, так і охорони здоров’я. На виході отримуємо загрозу національній безпеці, яка проявляється у вихованні нездорового молодого покоління з враженим і нестійким імунітетом (мова, зокрема, про захворювання дітей, — ред.). Я може і глобалізую питання, але так воно і є. І замовчувати масштаби катастрофи — щонайменше злочинно”, — підкреслив він.