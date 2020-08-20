Жінку арештували за спробу продати власну новонароджену дитину

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безробітній мешканці міста Маріуполя, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України", - йдеться у повідомленні.

Як вказали у прокуратурі, раніше було викрито під час продажу власної дитини 19-річну жінку, яка ще до пологів вирішила продати майбутнього первістка, а на виручені кошти придбати квартиру та автомобіль.

"Хлопчика, який народився у неї 12 серпня 2020 року, горе-матір оцінила у 400 000 грн", - додали у відомстві.

Під час отримання грошових коштів від "покупця" зловмисницю затримано, а немовля передано під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні.

Нагадаємо, жінку на Черкащині засудили за вбивство новонародженої дитини.