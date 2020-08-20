Женщину арестовали за попытку продать своего новорожденного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Донецкой области взяли под стражу женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей безработный жительнице города Мариуполя, которая обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины", - говорится в сообщении.
Как указали в прокуратуре, ранее была уличена при продаже собственного ребенка 19-летняя женщина, которая еще до родов решила продать будущего первенца, а на вырученные средства приобрести квартиру и автомобиль.
"Мальчика, родившегося у нее 12 августа 2020 года, горе-мать оценила в 400 000 грн", - добавили в ведомстве.
При получении денежных средств от "покупателя" злоумышленница задержана, а ребенок передан под надзор врачей в городскую детскую больницу.
Напомним, женщину в Черкасской области осудили за убийство новорожденного ребенка.