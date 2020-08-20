Женщину арестовали за попытку продать своего новорожденного ребенка

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 95138 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103988 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129840 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109095 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129342 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101731 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102461 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104291 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102008 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Женщину арестовали за попытку продать своего новорожденного ребенка

Женщину арестовали за попытку продать своего новорожденного ребенка

Киев  •  УНН

 • 11727 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Донецкой области взяли под стражу женщину, которая пыталась продать своего новорожденного ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей безработный жительнице города Мариуполя, которая обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как указали в прокуратуре, ранее была уличена при продаже собственного ребенка 19-летняя женщина, которая еще до родов решила продать будущего первенца, а на вырученные средства приобрести квартиру и автомобиль.

"Мальчика, родившегося у нее 12 августа 2020 года, горе-мать оценила в 400 000 грн", - добавили в ведомстве.

При получении денежных средств от "покупателя" злоумышленница задержана, а ребенок передан под надзор врачей в городскую детскую больницу.

Напомним, женщину в Черкасской области осудили за убийство новорожденного ребенка.

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