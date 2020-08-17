Жителька Маріуполя хотіла за 400 тис. грн продати свою новонароджену дитину — прокуратура

"...викрито безробітну мешканку міста Маріуполя під час скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину. Упродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року "оцінила" у 400 000 грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що горе-матір було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошових коштів від "покупця".

"Наразі немовля передано під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні. Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - вказали у прокуратурі.

Нагадаємо, у Маріуполі біля пологового будинку залишили немовля, хлопчика віком 1-1,5 місяця.