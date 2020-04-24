У Маріуполі під пологовим будинком залишили немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Маріуполі біля пологового будинку залишили немовля, хлопчика віком 1-1,5 місяця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Донецької області.
“24 квітня 2020 року о 05:15 годині на порозі пологового будинку №2 в Маріуполі було виявлено сумку для переноски немовлят, у якій знаходився хлопчик віком 1-1,5 місяця. Наразі оперативники Лівобережного відділення поліції встановлюють особу, яка залишила дитину, або ж інших її родичів”, - йдеться у повідомленні.
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Людей, які володіють інформацією, просять звертатися до поліції.