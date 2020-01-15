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У столиці на смітнику знайшли мертве немовля

У столиці на смітнику знайшли мертве немовля

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. На смітнику у Солом’янському районі столиці знайшли тіло немовляти, столичні поліцейські встановлюють обставини смерті дівчинки. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Києві.

Так, чоловік повідомив у поліцію, що на вулиці Героїв Севастополя він знайшов мертве немовля. На місці події правоохоронці з’ясували, що перехожий побачив пакет із дитиною у сміттєвому баку.

"Судово-медичний експерт після огляду немовля повідомив, що зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не виявив. Причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи", - повідомили у поліції.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ст. 117 (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи. Зокрема, встановлюється наявність записів камер відеоспостереження неподалік, і готуються запити до пологових будинків та лікарень. Правоохоронці намагаються знайти жінку, яка народила дитину, а також встановити причини та обставини її смерті.

Нагадаємо, у Києві дворічний хлопчик потонув у ванній.

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