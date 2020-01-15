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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114581 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120260 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118705 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137465 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108780 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109895 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109531 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132046 просмотра

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В столице на мусорке нашли мертвого младенца

В столице на мусорке нашли мертвого младенца

Киев  •  УНН

 • 16875 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. На мусорке в Соломенском районе столицы нашли тело младенца, столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти девочки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

Так, мужчина сообщил в полицию, что на улице Героев Севастополя он нашел мертвого младенца. На месте происшествия правоохранители выяснили, что прохожий увидел пакет с ребенком в мусорном баке.

"Судебно-медицинский эксперт после осмотра ребенка сообщил, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружил. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения неподалеку, и готовятся запросы в родильные дома и больницы. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства его смерти.

Напомним, в Киеве двухлетний мальчик утонул в ванной.

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