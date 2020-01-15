В столице на мусорке нашли мертвого младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. На мусорке в Соломенском районе столицы нашли тело младенца, столичные полицейские устанавливают обстоятельства смерти девочки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
Так, мужчина сообщил в полицию, что на улице Героев Севастополя он нашел мертвого младенца. На месте происшествия правоохранители выяснили, что прохожий увидел пакет с ребенком в мусорном баке.
"Судебно-медицинский эксперт после осмотра ребенка сообщил, что внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружил. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В частности, устанавливается наличие записей камер видеонаблюдения неподалеку, и готовятся запросы в родильные дома и больницы. Правоохранители пытаются найти женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства его смерти.
Напомним, в Киеве двухлетний мальчик утонул в ванной.