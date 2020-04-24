В Мариуполе под роддомом оставили младенца
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Мариуполе возле роддома оставили младенца, мальчика в возрасте 1-1,5 месяца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Донецкой области.
"24 апреля 2020 года в 05:15 часов на пороге роддома №2 в Мариуполе было выявлено сумку для переноски младенцев, в которой находился мальчик возрастом 1-1,5 месяца. Сейчас оперативники Левобережного отделения полиции устанавливают личность, которая оставила ребенка, или других ее родственников", - говорится в сообщении.
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Людей, которые владеют информацией, просят обращаться в полицию.