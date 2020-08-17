Жительница Мариуполя хотела за 400 тыс. грн продать своего новорожденного ребенка — прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Донецкой области 19-летняя девушка хотела продать своего новорожденного ребенка за 400 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"...разоблачена безработная жительница города Мариуполя во время совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего) УК Украины. Досудебным расследованием установлено, что 19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение 2 месяцев, с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 года "оценила" в 400 000 грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горе-мать задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при получении денежных средств от "покупателя".
"Сейчас младенец передан под наблюдение врачей в городскую детскую больницу. Продолжаются неотложные следственные действия. Решаются вопросы сообщения задержанной о подозрении и избрании меры пресечения", - указали в прокуратуре.
Напомним, в Мариуполе возле роддома оставили младенца, мальчика в возрасте 1-1,5 месяца.