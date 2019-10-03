Жінкам дозволили служити в ЗС Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Влада Саудівської Аравії дозволила жінкам служити в збройних силах країни. Про це повідомила в четвер газета Asharq al-Awsat, пише УНН.
За повідомленням видання, відтепер жінки зможуть служити в усіх видах військ в званнях від рядового до сержанта.
Колишній глава Центру операцій цивільної оборони Саудівської Аравії Хасан аш-Шахрі в коментарі газеті назвав дане рішення “прогресивним кроком у вірному напрямку”. З його точки зору, для жінок в ЗС відкриваються “широкі можливості”.
До недавніх пір Саудівська Аравія вважалася не тільки найбільш закритою арабською країною в світі, але і найбільш консервативною по відношенню до жінок. Саудівське суспільство вимагало від них дотримуватися норм пуританського ісламу. З приходом до влади короля Сальмана бен Абдель Азіза Аль Сауда і його сина Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ситуація докорінно змінилася. Головним двигуном прогресу став прийнятий план “Бачення-2030” — комплекс економічних і соціальних реформ, які, зокрема, стосуються положення жінок і дозволяють їм стати повноправними членами суспільства.
Як повідомляв УНН, Саудівська Аравія дозволила жінкам подорожувати за кордон без чоловіків.