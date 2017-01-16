Жінка влаштувала погром в магазині на Хмельниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У Кам'янці-Подільському п'яна жінка влаштувала погром у магазині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.
В обідню пору хуліганка зайшла в магазин з продажу алкогольних та тютюнових виробів, розташований по вулиці Хмельницьке шосе. Місцева жителька перебувала в стані алкогольного сп’яніння і поводилась досить агресивно. Спочатку вона безпідставно облаяла продавця, а потім перейшла до погроз фізичної розправи.
Зловмисниця скинула з прилавка скляну вітрину з товаром, а також перекинула скриньку з пожертвами. Своїми діями шахрайка завдала матеріальної шкоди на 5 тисяч гривень.
Наразі жінці вже оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України, санкція якої передбачає накладення штрафу, арешт або обмеження волі на строк до п'яти років.