Женщина устроила погром в магазине в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Каменце-Подольском пьяная женщина устроила погром в магазине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Хмельницкой области.
В полдень хулиганка зашла в магазин по продаже алкогольных и табачных изделий, расположенный по улице Хмельницкое шоссе. Местная жительница находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя довольно агрессивно. Сначала она безосновательно обругала продавца, а затем перешла к угрозам физической расправы.
Злоумышленница сбросила с прилавка стеклянную витрину с товаром, а также перевернула ящик с пожертвованиями. Своими действиями мошенница нанесла материальный ущерб на 5 тыс. гривен.
Женщине уже объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины, санкция которой предусматривает наложение штрафа, арест или ограничение свободы на срок до пяти лет.