Жереб визначив пари третього раунду Кубку України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України з футболу. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.
В рамках даного етапу до переможців попереднього етапу додалися ще шість команд УПЛ.
У церемонії взяли участь головний тренер збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко та асистент головного тренера юнацької збірної України U-18 Єгіше Мелікян.
Пари команд:
“Кремінь” (Кременчук) — “Олімпік” (Донецьк)
“Миколаїв” (Миколаїв) — “Чорноморець” (Одеса)
“Оболонь-Бровар” (Київ) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні)
“Минай-Закарпаття” (Ужгород) — “Волинь” (Луцьк)
“Альянс” (Липова Долина) — “Балкани” (Зоря)
“Буковина” (Чернівці) — “Львів” (Львів)
“Інгулець” (Петрове) — “Карпати” (Львів)
“Діназ” (Вишгород) — “Олександрія” (Олександрія)
“Рух” (Львів) — “Маріуполь” (Маріуполь)
“Агробізнес” (Волочиськ) — “Дніпро-1” (Дніпро).
Зазначимо, що базовий день матчів — 25 вересня.
Також додамо, поєдинок “Рух” (Львів) — “Маріуполь” (Маріуполь) відбудеться 2 жовтня через перенесення матчу Прем’єр-ліги “Маріуполь” (Маріуполь) — “Динамо” (Київ) саме на 25 вересня.