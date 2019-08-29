Жереб визначив пари третього раунду Кубку України з футболу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні відбулося жеребкування третього попереднього етапу Кубку України з футболу. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.

В рамках даного етапу до переможців попереднього етапу додалися ще шість команд УПЛ.

У церемонії взяли участь головний тренер збірної України серед ветеранів Анатолій Дем’яненко та асистент головного тренера юнацької збірної України U-18 Єгіше Мелікян.

Пари команд:

“Кремінь” (Кременчук) — “Олімпік” (Донецьк)

“Миколаїв” (Миколаїв) — “Чорноморець” (Одеса)

“Оболонь-Бровар” (Київ) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні)

“Минай-Закарпаття” (Ужгород) — “Волинь” (Луцьк)

“Альянс” (Липова Долина) — “Балкани” (Зоря)

“Буковина” (Чернівці) — “Львів” (Львів)

“Інгулець” (Петрове) — “Карпати” (Львів)

“Діназ” (Вишгород) — “Олександрія” (Олександрія)

“Рух” (Львів) — “Маріуполь” (Маріуполь)

“Агробізнес” (Волочиськ) — “Дніпро-1” (Дніпро).

Зазначимо, що базовий день матчів — 25 вересня.

Також додамо, поєдинок “Рух” (Львів) — “Маріуполь” (Маріуполь) відбудеться 2 жовтня через перенесення матчу Прем’єр-ліги “Маріуполь” (Маріуполь) — “Динамо” (Київ) саме на 25 вересня.

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