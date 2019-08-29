Жребий определил пары третьего раунда Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу. Сообщает УАФ, передает УНН.
В рамках данного этапа к победителям предыдущего этапа добавились еще шесть команд УПЛ.
В церемонии приняли участие главный тренер сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко и ассистент главного тренера юношеской сборной Украины U-18 Егише Меликян.
Пары команд:
“Кремень” (Кременчуг) — “Олимпик” (Донецк)
“Николаев” (Николаев) — “Черноморец” (Одесса)
“Оболонь-Бровар” (Киев) — “Горняк-Спорт” (Верхние Плавные)
“Минай-Закарпатье” (Ужгород) — “Волынь” (Луцк)
“Альянс” (Липовая Долина) — “Балканы” (Зоря)
“Буковина” (Черновцы) — “Львов” (Львов)
“Ингулец” (Петрово) — “Карпаты” (Львов)
“Диназ” (Вышгород) — “Александрия” (Александрия)
“Движение” (Львов) — “Мариуполь” (Мариуполь)
“Агробизнес” (Волочиск) — “Днепр-1” (Днепр).
Отметим, что базовый день матчей — 25 сентября.
Также добавим, поединок “Движение” (Львов) — “Мариуполь” (Мариуполь) состоится 2 октября из-за переноса матча Премьер-лиги “Мариуполь” (Мариуполь) — “Динамо” (Киев) именно на 25 сентября.