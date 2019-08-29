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08:52 • 81973 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 93152 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137809 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126429 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128186 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130275 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153146 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151112 просмотра

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Жребий определил пары третьего раунда Кубка Украины по футболу

Жребий определил пары третьего раунда Кубка Украины по футболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу. Сообщает УАФ, передает УНН.

В рамках данного этапа к победителям предыдущего этапа добавились еще шесть команд УПЛ.

В церемонии приняли участие главный тренер сборной Украины среди ветеранов Анатолий Демьяненко и ассистент главного тренера юношеской сборной Украины U-18 Егише Меликян.

Пары команд:

“Кремень” (Кременчуг) — “Олимпик” (Донецк)

“Николаев” (Николаев) — “Черноморец” (Одесса)

“Оболонь-Бровар” (Киев) — “Горняк-Спорт” (Верхние Плавные)

“Минай-Закарпатье” (Ужгород) — “Волынь” (Луцк)

“Альянс” (Липовая Долина) — “Балканы” (Зоря)

“Буковина” (Черновцы) — “Львов” (Львов)

“Ингулец” (Петрово) — “Карпаты” (Львов)

“Диназ” (Вышгород) — “Александрия” (Александрия)

“Движение” (Львов) — “Мариуполь” (Мариуполь)

“Агробизнес” (Волочиск) — “Днепр-1” (Днепр).

Отметим, что базовый день матчей — 25 сентября.

Также добавим, поединок “Движение” (Львов) — “Мариуполь” (Мариуполь) состоится 2 октября из-за переноса матча Премьер-лиги “Мариуполь” (Мариуполь) — “Динамо” (Киев) именно на 25 сентября.

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