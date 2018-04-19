Жахлива ДТП у Кривому Розі: сьогодні затриманому водієві можуть обрати запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Сьогодні у Бабушкінському районному суді Дніпра може відбутися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу затриманому водієві Mazda, який є учасником ДТП у Кривому Розі. Про це УНН повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.
"Стан підозрюваного тяжкий і такий, що не дозволяє здійснити транспортування. Остаточну крапку поставлять лікарі та суд. Сьогодні можливе засідання через відеоконференцію. Якщо дозволить стан здоров’я підозрюваного і лікарі скажуть, що його можна транспортувати до суду, то, імовірніше за все, його привезуть до Саксаганського суду Кривого Рогу. Однак який саме це буде суд, якщо лікарі дозволять транспортувати, суд ще вирішить", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса та автобуса. Внаслідок аварії загинули 8 людей. Ще один постраждалий згодом помер від отриманих травм у лікарні. Водія Mazda затримали та в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України йому вручили повідомлення про підозру.