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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Ужасное ДТП в Кривом Роге: сегодня задержанному водителю могут избрать меру пресечения

Киев • УНН

 • 10476 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сегодня в Бабушкинском районном суде Днепра может состояться судебное заседание по избранию меры пресечения задержанному водителю Mazda, который является участником ДТП в Кривом Роге. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Ужасное ДТП в Кривом Роге: сегодня задержанному водителю могут избрать меру пресечения

"Состояние подозреваемого тяжелое и такое, что не позволяет осуществить транспортировку. Окончательную точку поставят врачи и суд. Сегодня возможно заседания через видеоконференцию. Если позволит состояние здоровья подозреваемого и врачи скажут, что его можно транспортировать в суд, то, вероятнее всего, его привезут в Саксаганский суд Кривого Рога. Однако какой именно это будет суд, если врачи позволят транспортировать, суд еще решит", - отметили в прокуратуре.

Напомним, утром 17 апреля во Кривом Роге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса. В результате аварии погибли 8 человек. Еще один пострадавший впоследствии скончался от полученных травм в больнице. Водителя Mazda задержали и в рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины ему вручили сообщение о подозрении.

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