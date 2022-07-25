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“Зерновий коридор”: Україна зможе отримувати мінімум 1 млрд доларів на місяць

“Зерновий коридор”: Україна зможе отримувати мінімум 1 млрд доларів на місяць

Київ • УНН

 • 103685 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Відкриття портів дозволить Україна отримати мінімум 1 млрд доларів на місяць. Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.

Цитата

«У нас досить складна економічна ситуація і принципово важливо, щоб Україна отримала валютні надходження. А відкриття портів, за розрахунками Мінекономіки і Нацбанку, дозволить отримати мінімум 1 млрд доларів на місяць», – повідомив Кубраков.

Крім того, як зазначив міністр, необхідно, щоб наші аграрії отримали фінансування вже в цьому році і мали можливість здійснити посівну кампанію на наступний сезон. Інакше, Україна втратить весь аграрний цикл і навіть саму галузь.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що перевезення зерна Чорним морем розпочнеться найближчими днями.

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