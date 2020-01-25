Землетрус у Туреччині: українців серед постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. За інформацією Посольства України у Республіці Туреччина українців серед постраждалих на сході республіки — немає, пише УНН з посиланням на Департамент консульської служби МЗС України.
“За інформацією Посольства України в Турецькій Республіці, 24 січня 2020 року у селищі Сіврідже провінції Елазиг стався землетрус магнітудою 6,8 бали за шкалою Ріхтера. За офіційними даними станом на 11:30 25 січня 2020 року за київським часом, у катастрофі загинули 22 особи, — 1031 отримали травми різного ступеня тяжкості. Стихійним лихом повністю зруйновано 30 житлових будинків”, — вказали у посольстві.
Окрім Елазигу, підземні поштовхи фіксувалися в провінціях Малатья, Діярбакир, Адияман, Батман, Кахраманмараш і Шанлиурфа. На місці працюють рятувально-пошукові групи Департаменту з питань катастроф та надзвичайних ситуацій МВС ТР (AFAD).
За попередніми даними, серед загиблих та постраждалих на даний час іноземців немає, всі громадяни Туреччини.
“Звернень з повідомленнями на телефонну „гарячу лінію“ Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Турецькій Республіці щодо загрози життю чи здоров’ю українських громадян внаслідок землетрусу — не надходило. Департаменту консульської служби МЗС України та Посольства України в Турецькій Республіці продовжує здійснювати моніторинг надзвичайної ситуації”, — додали у посольстві.
Нагадаємо, цієї ночі на сході Туреччини стався землетрус.