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Землетрясение в Турции: украинцев среди пострадавших нет

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. По информации Посольства Украины в Республике Турция украинцев среди пострадавших на востоке республики — нет, пишет УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.

Землетрясение в Турции: украинцев среди пострадавших нет

“По информации Посольства Украины в Турецкой Республике, 24 января 2020 года в поселке Сивридже провинции Элазыг произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера. По официальным данным на 11:30 25 января 2020 года по киевскому времени, в катастрофе погибли 22 человека, — 1031 получили травмы различной степени тяжести. Стихийным бедствием полностью разрушено 30 жилых домов”, — указали в посольстве.

Кроме Элазыга, подземные толчки фиксировались в провинциях Малатья, Диярбакыр, Стамбул, Стамбул, Кахраманмараш и Шанлиурфа. На месте работают спасательно-поисковые группы Департамента по вопросам катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД ТР (AFAD).

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших в настоящее время иностранцев нет, все граждане Турции.

“Обращений с сообщениями на телефонную „горячую линию“ Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Турецкой Республике об угрозе жизни или здоровью украинских граждан в результате землетрясения — не поступало. Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Турецкой Республике продолжает осуществлять мониторинг чрезвычайной ситуации”, — добавили в посольстве.

Напомним, этой ночью на востоке Турции произошло землетрясение.

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