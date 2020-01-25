Землетрясение в Турции: украинцев среди пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. По информации Посольства Украины в Республике Турция украинцев среди пострадавших на востоке республики — нет, пишет УНН со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины.
“По информации Посольства Украины в Турецкой Республике, 24 января 2020 года в поселке Сивридже провинции Элазыг произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера. По официальным данным на 11:30 25 января 2020 года по киевскому времени, в катастрофе погибли 22 человека, — 1031 получили травмы различной степени тяжести. Стихийным бедствием полностью разрушено 30 жилых домов”, — указали в посольстве.
Кроме Элазыга, подземные толчки фиксировались в провинциях Малатья, Диярбакыр, Стамбул, Стамбул, Кахраманмараш и Шанлиурфа. На месте работают спасательно-поисковые группы Департамента по вопросам катастроф и чрезвычайных ситуаций МВД ТР (AFAD).
По предварительным данным, среди погибших и пострадавших в настоящее время иностранцев нет, все граждане Турции.
“Обращений с сообщениями на телефонную „горячую линию“ Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Турецкой Республике об угрозе жизни или здоровью украинских граждан в результате землетрясения — не поступало. Департамента консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Турецкой Республике продолжает осуществлять мониторинг чрезвычайной ситуации”, — добавили в посольстве.
Напомним, этой ночью на востоке Турции произошло землетрясение.