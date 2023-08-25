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Земельні ділянки, готель та квартири: майно колаборанта сальдо та його родини передали державі

Київ • УНН

 • 917917 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Кабмін передав Фонду держмайна активи колаборанта володимира сальдо та його родини, передає УНН із посиланням на ФДМУ.

Деталі

Раніше ВАКС вилучив ці активи у зрадника. Зараз завдання Фонду – забезпечити проведення державної реєстрації прав власності та прийняти управлінські рішення щодо подальшої долі цього майна – приватизації або оренди.

Яке майно передали ФДМУ?

◾️три земельні ділянки;
◾️готель площею 3279,9 кв. м у Херсоні;
◾️апартаменти площею 304,2 кв. м в Ялті;
◾️два паркомісця в Ореанді (Ялта);
◾️триповерхова будівля в Херсоні площею 2143,3 кв. м;
◾️будинок площею 236,7 кв. м у Херсоні;
◾️три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв.м) та Херсоні (36,8 кв.м);
◾️автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;
◾️99,86% ПрАТ "Каштан" (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області);
◾️30% ПрАТ "Дельта Сервіс" (транспортна компанія);
◾️55,56% ТОВ "Бебко-Авто" (мережа автосалонів і СТО в Херсоні);
◾️40% ТОВ "Конка" (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку).

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Доповнення

5 жовтня Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту володимиру сальдо та іншим зрадникам, які допомагають окупантам на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

У вересні СБУ повідомила про підозру новій заступниці гауляйтера Херсонщини володимира сальдо катерині губарєвій, яка раніше очолювала "міністерство закордонних справ днр".

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