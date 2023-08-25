Земельные участки, отель и квартиры: имущество коллаборанта Сальдо и его семьи передали государству

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Кабмин передал Фонду госимущества активы коллаборанта владимира сальдо и его семьи, передает УНН со ссылкой на ФГИУ.

Детали

Ранее ВАКС изъял эти активы у предателя. Сейчас задача Фонда – обеспечить проведение государственной регистрации прав собственности и принять управленческие решения о дальнейшей судьбе этого имущества – приватизации или аренды.

Какое имущество передали ФГИУ?

◾️три земельные участки;
◾️готель площадью 3279,9 кв. м в Херсоне;
◾️апартаменти площадью 304,2 кв. м в Ялте;
◾️два паркоместа в Ореанде (Ялта);
◾️триповерхова здание в Херсоне площадью 2143,3 кв. м;
◾️дом площадью 236,7 кв. м в Херсоне;
◾️три квартиры в Ореанде (135,1 кв. м), Одессе (128,5 кв.м) и Херсоне (36,8 кв. м);
◾️автомобіль Volvo XC90 2020 года выпуска;
◾️99,86% ЧАО "Каштан" (разрабатывает гранитный карьер в Житомирской области);
◾️30% ЧАО "Дельта Сервис" (транспортная компания);
◾️55,56% ООО "Бебко-Авто" (сеть автосалонов и СТО в Херсоне);
◾️40% ООО "Конка" (Херсонская компания, занимающаяся организацией отдыха).

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Дополнение

5 октября Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборационисту владимиру сальдо и другим предателям, которые помогают оккупантам на временно оккупированных территориях Херсонской области.

В сентябре СБУ сообщила о подозрении новой заместительнице гауляйтера Херсонщины Владимира Салдо Екатерине Губаревой, которая ранее возглавляла "министерство иностранных дел днр".

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