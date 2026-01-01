Зеленський анонсував, що завтра буде важливий день для внутрішньої політики України

$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27
1 січня, 11:27 • 25409 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32
1 січня, 10:32 • 24889 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10
1 січня, 10:10 • 24154 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
31 грудня, 20:23
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 111869 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52
31 грудня, 18:52 • 116288 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58
31 грудня, 16:58 • 42980 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45
31 грудня, 15:45 • 40011 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
31 грудня, 15:05
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35031 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36
31 грудня, 12:36 • 28207 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографіки
31 грудня
Популярнi новини
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-Лаго
1 січня, 07:47
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном
1 січня, 08:01
Через атаки рф знеструмлення на Волині, Одещині та Чернігівщині, графіки тривають - Міненерго
1 січня, 08:05
На Волині після атаки рф ліквідували пожежі на об'єктах критичної інфраструктури: показали наслідки
1 січня, 08:12
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
11:39
Публікації
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
11:39
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 111870 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби
30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex
30 грудня, 10:14
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
31 грудня, 15:46
Зеленський анонсував, що завтра буде важливий день для внутрішньої політики України

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний день буде важливим для внутрішньої політики країни. Він не уточнив деталей, але раніше анонсував кадрові зміни, зокрема щодо керівника Офісу Президента та очільників обладміністрацій.

Зеленський анонсував, що завтра буде важливий день для внутрішньої політики України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра буде важливий день внутрішньої політики для України, передає УНН.

Завтра буде важливий день внутрішньої політики для України 

- повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Про що саме йдеться - Президент України не уточнив. Проте можна припустити, що мова саме про кадрові призначення.

Додамо

30 грудня Президент України Володимир Зеленський визначився з кандидатурою на посаду керівника Офісу Президента. Інформація щодо нового очільника ОП буде озвучена згодом.

Крім того, Зеленський додав, що зміни очільників обладміністрацій будуть на початку року.

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Зеленський
Україна