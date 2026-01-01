Зеленський анонсував, що завтра буде важливий день для внутрішньої політики України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний день буде важливим для внутрішньої політики країни. Він не уточнив деталей, але раніше анонсував кадрові зміни, зокрема щодо керівника Офісу Президента та очільників обладміністрацій.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що завтра буде важливий день внутрішньої політики для України, передає УНН.
Завтра буде важливий день внутрішньої політики для України
Про що саме йдеться - Президент України не уточнив. Проте можна припустити, що мова саме про кадрові призначення.
Додамо
30 грудня Президент України Володимир Зеленський визначився з кандидатурою на посаду керівника Офісу Президента. Інформація щодо нового очільника ОП буде озвучена згодом.
Крім того, Зеленський додав, що зміни очільників обладміністрацій будуть на початку року.