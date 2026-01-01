Зеленский анонсировал, что завтра будет важный день для внутренней политики Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий день будет важным для внутренней политики страны. Он не уточнил деталей, но ранее анонсировал кадровые изменения, в частности, относительно руководителя Офиса Президента и глав обладминистраций.
Завтра будет важный день внутренней политики для Украины
О чем именно идет речь - Президент Украины не уточнил. Однако можно предположить, что речь именно о кадровых назначениях.
30 декабря Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса Президента. Информация о новом главе ОП будет озвучена позже.
Кроме того, Зеленский добавил, что смены глав обладминистраций будут в начале года.