Зеленский анонсировал, что завтра будет важный день для внутренней политики Украины

13:04 • 22029 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 25068 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 24644 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 23919 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 111239 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 115726 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 42848 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 39941 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 34990 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28159 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 26165 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 86797 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 23669 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 20859 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 21964 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 22044 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 111226 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 67385 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 98421 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 95591 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Кайя Каллас
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Эстония
Финляндия
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 14168 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 27231 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 28567 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 67386 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 28389 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
ТикТок
YouTube

Зеленский анонсировал, что завтра будет важный день для внутренней политики Украины

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий день будет важным для внутренней политики страны. Он не уточнил деталей, но ранее анонсировал кадровые изменения, в частности, относительно руководителя Офиса Президента и глав обладминистраций.

Зеленский анонсировал, что завтра будет важный день для внутренней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра будет важный день внутренней политики для Украины, передает УНН.

Завтра будет важный день внутренней политики для Украины

- сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

О чем именно идет речь - Президент Украины не уточнил. Однако можно предположить, что речь именно о кадровых назначениях.

Добавим

30 декабря Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса Президента. Информация о новом главе ОП будет озвучена позже.

Кроме того, Зеленский добавил, что смены глав обладминистраций будут в начале года.

Антонина Туманова

Политика
Владимир Зеленский
Украина