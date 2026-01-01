Зеленский анонсировал, что завтра будет важный день для внутренней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завтра будет важный день внутренней политики для Украины, передает УНН.

Завтра будет важный день внутренней политики для Украины - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

О чем именно идет речь - Президент Украины не уточнил. Однако можно предположить, что речь именно о кадровых назначениях.

Добавим

30 декабря Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса Президента. Информация о новом главе ОП будет озвучена позже.

Кроме того, Зеленский добавил, что смены глав обладминистраций будут в начале года.