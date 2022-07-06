Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії

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"Вітаю в Україні прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна! Дякую, що в цей визначальний для нашої держави час Ірландія – поруч", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь під Києвом.