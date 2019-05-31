Зеленський змінив два укази попередніх президентів

КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпорядився внести зміни до Указів президента України y Положенні про Адміністрацію Президента і до статті Указу Президента України "Питання Адміністрації Президента України". Про це йдеться в указі №347/2019 "Про внесення змін до Указів Президента України Від 2 квітня 2010 року № 504 та від 14 липня 2014 року № 592", розміщеному на сайті Президента, передає УНН.