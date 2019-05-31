Зеленський змінив два укази попередніх президентів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розпорядився внести зміни до Указів президента України y Положенні про Адміністрацію Президента і до статті Указу Президента України "Питання Адміністрації Президента України". Про це йдеться в указі №347/2019 "Про внесення змін до Указів Президента України Від 2 квітня 2010 року № 504 та від 14 липня 2014 року № 592", розміщеному на сайті Президента, передає УНН.
Зокрема Зеленський вніс до законів таке: "Глава Адміністрації Президента України, його Перший заступник та заступники, Керівник апарату Адміністрації Президента України, перший помічник, помічники Президента України, Радник Президента України — Представник Президента України у Верховній Раді України, радники Президента України, Прес-секретар Президента України, представники Президента України, уповноважені Президента України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України".
Відповідно до указу, Президент дав доручення Главі Адміністрації Президента України здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього Указу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади Голови Державної прикордонної служби України.