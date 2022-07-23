Зеленський зідзвонився з президентом Казахстану: подякував за позицію щодо невизнання "л/днр"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим, де зокрема подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, передає УНН.
Цитата
«Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. «лнр», «днр». Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин», - написав Зеленський у Twitter.
Доповнення
Казахстан вважає так звані «днр» та «лнр» квазідержавами.
Заступник глави адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейманов повідомляв, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти росії.