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Зеленський зідзвонився з президентом Казахстану: подякував за позицію щодо невизнання "л/днр"

Зеленський зідзвонився з президентом Казахстану: подякував за позицію щодо невизнання "л/днр"

Київ • УНН

 • 201408 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим, де зокрема подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, передає УНН.

Цитата

«Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. «лнр», «днр». Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин», - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Казахстан вважає так звані «днр» та «лнр» квазідержавами.

Заступник глави адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейманов повідомляв, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти росії.

Українські Національні Новини

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