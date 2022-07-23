Зеленський зідзвонився з президентом Казахстану: подякував за позицію щодо невизнання "л/днр"

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«Провів телефонну розмову з Президентом Казахстану Токаєвим. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. «лнр», «днр». Обговорили конкретні проекти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин», - написав Зеленський у Twitter.

Доповнення

Казахстан вважає так звані «днр» та «лнр» квазідержавами.

Заступник глави адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейманов повідомляв, що Казахстан не буде інструментом для обходу санкцій проти росії.