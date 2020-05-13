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Зеленський зідзвонився з президентом Австрії: обговорили "банківський" закон та Донбас

Київ • УНН

 • 8902 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом Республіки Австрія Александром Ван дер Белленом, під час якої сторони обговорили ухвалення "банківського" законопроекту, ситуацію на Донбасі, евакуацію українців в умовах коронакризи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОПУ.

Зеленський зідзвонився з президентом Австрії: обговорили "банківський" закон та Донбас

"Сторони висловили задоволення координацією дій обох держав у питаннях взаємної евакуації громадян, яка стала прикладом успішної двосторонньої співпраці з подолання наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID-19", - йдеться у повідомленні ОПУ.

“Ціную зусилля австрійського уряду, спрямовані на допомогу українцям, які зазнали труднощів з евакуацією”, — зауважив Зеленський.

Зокрема, було високо відзначено гуманітарний транзит для наших громадян автомобільним транспортом з інших держав Європи та подовження термінів їхнього легального перебування в Австрії без застосування штрафних санкцій.

Під час розмови Глава Української держави також звернув увагу на успішну діяльність уряду Австрії в умовах поширення коронавірусу та висловив підтримку всім громадянам цієї країни у такий непростий для міжнародної спільноти час.

"Президент Австрії привітав українського колегу з ухваленням законопроекту щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Володимир Зеленський подякував Александру Ван дер Беллену за підтримку Австрії у співпраці з міжнародними фінансовими структурами, яка потрібна для стабільної роботи української фінансової системи", - додали в Офісі.

Володимир Зеленський поінформував Александра Ван дер Беллена про розвиток ситуації на Донбасі, високо відзначивши незмінну підтримку Австрією суверенітету та територіальної цілісності України.

Президент висловив сподівання, що Австрія активно підтримуватиме кроки України в напрямі євроінтеграції.

Сторони домовилися обговорити можливості проведення раніше запланованих заходів після стабілізації ситуації з коронавірусом в обох країнах.

Нагадаємо, ВР 13 травня ухвалила законопроект про банки.

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