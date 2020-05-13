Зеленский созвонился с президентом Австрии: обсудили "банковский" закон и Донбасс

"Стороны выразили удовлетворение координацией действий двух государств в вопросах взаимной эвакуации граждан, которая стала примером успешного двустороннего сотрудничества по преодолению последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении ОПУ.

"Ценю усилия австрийского правительства, направленные на помощь украинцам, которые испытали трудности с эвакуацией", - отметил Зеленский.

В частности, было высоко отмечено гуманитарный транзит для наших граждан автомобильным транспортом из других государств Европы и продление сроков их легального пребывания в Австрии без применения штрафных санкций.

Во время разговора Глава Украинского государства также обратил внимание на успешную деятельность правительства Австрии в условиях распространения коронавируса и выразил поддержку всем гражданам этой страны в такое непростое для международного сообщества время.

"Президент Австрии поздравил украинского коллегу с принятием законопроекта по совершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Владимир Зеленский поблагодарил Александра Ван дер Беллена за поддержку Австрии в сотрудничестве с международными финансовыми структурами, которая нужна для стабильной работы украинской финансовой системы", - добавили в Офисе.

Владимир Зеленский сообщил Александру Ван дер Беллену о развитии ситуации на Донбассе, высоко отметив неизменную поддержку Австрией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент выразил надежду, что Австрия активно будет поддерживать шаги Украины в направлении евроинтеграции.

Стороны договорились обсудить возможности проведения ранее запланированных мероприятий по стабилизации ситуации с коронавирусом в обеих странах.

Напомним, ВР 13 мая приняла законопроект о банках.