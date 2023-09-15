Зеленський зібрав Ставку: говорили про постачання зброї та планували майбутні спецоперації

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"Ставка. Детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок. Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх", - написав Зеленський у Telegram.

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Крім того, за його словами, йшлося про постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту.

"Велика доповідь Мінстратегпрому щодо поточної динаміки власного виробництва та перспектив його нарощування", - резюмував Президент.