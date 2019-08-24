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Зеленський згадав українські рекорди та “кравчучки”

Зеленський згадав українські рекорди та “кравчучки”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови на Майдані Незалежності на честь святкування Дня Незалежності України згадав українські рекорди, передає кореспондент УНН.

“Минуло 28 років, 28 різни років, не простих, тернистих, буремних ..., але наших спільних, які ми пережила разом, усією країною, ми тягнули “кравчучки”, ми нарізали купони та відверто кажучи дивилися як багаті теж плачуть. Усією країною мали ваучери, ходили в “мальвінах”, а ті кому пощастило з пейджером. Усією країною ми стрибали на рекордну висоту — 6 метрів 14 см , першими перепливали басейни Сіднею та Афін, плакали на Олімпійському п’єдесталі в Атланті, коли в гору піднімався саме український прапор. Усією країною змушували тремтіти грандів Європейського футболу, коли Лужний зі Львову отримав пас від Головка з Херсону, віддавав на Реброва з Горлівки , а той на киянина Шевченка , тоді “гол” гомоніло від Ужгорода до Луганська. Усією країною від Донецька до Карпат ми летіли до зірок разом з Леонідом Каденюком і раділи, коли у відкритому космосі вперше в історії пролунало “Ще не вмерла”, — сказав Зеленський.

Також, він згадав, як українці стояли в черзі у перший Макдональс та слухали “Танець пінгвіна” від Андрія Кузьменка. Чекали армагедону з настанням 2000 року та раділи на ранок , що його пережили. Підкорили всю Європу “Дикими танцями” та відстояли демократичний вибір у 2014 році.

Нагадаємо, ранок Президента починається з смс від Генерального штабу ЗСУ.

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