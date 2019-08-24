Ранок Президента починається з смс від Генерального штабу ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів, що його ранок починається зі смс повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України, передає кореспондент УНН.
“Дорогі українці, ви знаєте кожний мій ранок починається зі смс повідомлення. Скажу відверто, це смс від Генерального штабу. За минулу добу обстрілів 7, втрат - дві. Цифри можуть бути різними, але тільки одна робить ранок добрим — це нуль. Обстрілів нуль, втрат нуль”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський перед початком святкових заходів до Дня Незалежності України, разом з дружиною Оленою, вийшов на вулицю Інститутську, а саме на Алею Героїв Небесної Сотні та звідти звернувся до українців.