Президент Зеленський звернувся до українців з Алеї Героїв Небесної Сотні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський перед початком святкових заходів до Дня Незалежності України, разом з дружиною Оленою, вийшов на вулицю Інститутську, а саме на Алею Героїв Небесної Сотні та звідти звернувся до українців, повідомляє УНН.
“Шановні українці, ми починаємо День Незалежності України з місця де саме заради збереження нашої незалежності кращі сини та доньки України віддали своє життя, своє майбутнє, заради нашого. І сьогодні наше майбутнє каже їм всім дякую. Вічна пам’ять загиблим”, — сказав Зеленський.
Після цього глава держави оголосив хвилину мовчання за загиблими героями, а також президентське подружжя поклало квіти до пам'ятного хреста загиблим. Після цього разом з першою леді Президент перейшов на Майдан Незалежності.