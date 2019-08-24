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Президент Зеленський звернувся до українців з Алеї Героїв Небесної Сотні

Президент Зеленський звернувся до українців з Алеї Героїв Небесної Сотні

Київ • УНН

 • 11620 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський перед початком святкових заходів до Дня Незалежності України, разом з дружиною Оленою, вийшов на вулицю Інститутську, а саме на Алею Героїв Небесної Сотні та звідти звернувся до українців, повідомляє УНН.

“Шановні українці, ми починаємо День Незалежності України з місця де саме заради збереження нашої незалежності кращі сини та доньки України віддали своє життя, своє майбутнє, заради нашого. І сьогодні наше майбутнє каже їм всім дякую. Вічна пам’ять загиблим”, — сказав Зеленський.

Після цього глава держави оголосив хвилину мовчання за загиблими героями, а також президентське подружжя поклало квіти до пам'ятного хреста загиблим. Після цього разом з першою леді Президент перейшов на Майдан Незалежності.

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