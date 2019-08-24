Президент Зеленский обратился к украинцам с Аллее Героев Небесной Сотни

"Уважаемые украинцы, мы начинаем День Независимости Украины с места где именно ради сохранения нашей независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свою жизнь, свое будущее, ради нашего. И сегодня наше будущее говорит им всем спасибо. Вечная память погибшим", - сказал Зеленский.

После этого глава государства объявил минуту молчания по погибшим героям, а также президентская чета возложила цветы к памятному кресту погибшим. После этого вместе с первой леди Президент перешел на Майдан Независимости.