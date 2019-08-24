Зеленский вспомнил украинские рекорды и "кравчучки"

"Прошло 28 лет, 28 розни лет, не простых, тернистых, бурных..., но общих, которые мы пережила вместе, всей страной, мы тянули "кравчучки", мы нарезали купоны и откровенно говоря смотрели как богатые тоже плачут. По всей стране были ваучеры, ходили в "Мальвина", а те, кому повезло с пейджером. По всей стране мы прыгали на рекордную высоту - 6 метров 14 см, первыми переплывали бассейны Сиднея и Афин, плакали на Олимпийском пьедестале в Атланте, когда в верх поднимался именно украинский флаг. По всей стране заставляли дрожать грандов Европейского футбола, когда Лужный из Львова получил пас от Головка из Херсона, отдавал на Реброва из Горловки, а тот на киевлянина Шевченко, тогда "гол" шумело от Ужгорода до Луганска. По всей стране от Донецка до Карпат мы летели к звездам вместе с Леонидом Каденюком и радовались, когда в открытом космосе впервые в истории прозвучало "Ще не вмерла", - сказал Зеленский.

Также, он вспомнил, как украинцы стояли в очереди в первый Макдональс и слушали "Танец пингвина" от Андрея Кузьменко. Ждали Армагеддона с наступлением 2000 и радовались утром, что его пережили. Покорили всю Европу "Дикими танцами" и отстояли демократический выбор в 2014 году.

Напомним, утро Президента начинается с смс от Генерального штаба ВСУ.



