Зеленський заявив українській діаспорі у США про можливість введення в країні подвійного громадянства

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“Їхав Нью-Йорком. Хочу сказати, що у нас дороги вже краще. Дійсно, ми зараз їх будуємо. І ось хочеться, може, це не так сказано, — щоб ми „вилизали“ нашу державу, щоб вона стала вітриною. Тому що наші історичні замки, місця, вулиці, бруківка, дороги, мости — все це дуже важливо”, — наголосив Володимир Зеленський.

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Також він повідомив, що в країні зараз обговорюється питання про введення подвійного громадянства. Зокрема, між Україною і США. Але подвійне громадянство буде не з усіма державами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.