Зеленський заявив українській діаспорі у США про можливість введення в країні подвійного громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив в Українському інституті Америки в Нью-Йорку на зустрічі з представниками української діаспори, українських організацій і церков, що в країні обговорюють питання подвійного громадянства і похизувався дорогами. Про це інформує телеканал “Дом”, пише УНН.
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“Їхав Нью-Йорком. Хочу сказати, що у нас дороги вже краще. Дійсно, ми зараз їх будуємо. І ось хочеться, може, це не так сказано, — щоб ми „вилизали“ нашу державу, щоб вона стала вітриною. Тому що наші історичні замки, місця, вулиці, бруківка, дороги, мости — все це дуже важливо”, — наголосив Володимир Зеленський.
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Також він повідомив, що в країні зараз обговорюється питання про введення подвійного громадянства. Зокрема, між Україною і США. Але подвійне громадянство буде не з усіма державами.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.