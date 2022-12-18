Зеленський заявив, що є ознаки підготовки росії до наступу в 2023 році

Цитата

На запитання, чи є ознаки того, що на 2023 рік росія готує другу хвилю наступу, Зеленський відповів: "Так. Ми розуміємо, що вони будуть хотіти цього, скажімо так, реваншистських кроків. Вони постійно хочуть узурпувати нашу державу, вони хочуть окупувати нашу державу. Я думаю, що вони ще не кинули такі думки. Ми зараз не обговорюємо, чи спроможні вони, а чи спроможні ми відбити. Я не про це говорю, я говорю про те, що бажання таке у них є, я в цьому впевнений".

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів, що російські війська ще раз спробують наступати на Київ. За його словами, росія готує близько 200 тисяч нових солдатів.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що зараз рф не готова до нового повномасштабного наступу.