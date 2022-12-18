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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24315 перегляди

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Зеленський заявив, що є ознаки підготовки росії до наступу в 2023 році

Зеленський заявив, що є ознаки підготовки росії до наступу в 2023 році

Київ • УНН

 • 732694 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI підтвердив, що є ознаки підготовки росії до другої хвилі настпупу у 2023 році, передає кореспондент УНН.

Цитата

На запитання, чи є ознаки того, що на 2023 рік росія готує другу хвилю наступу, Зеленський відповів: "Так. Ми розуміємо, що вони будуть хотіти цього, скажімо так, реваншистських кроків. Вони постійно хочуть узурпувати нашу державу, вони хочуть окупувати нашу державу. Я думаю, що вони ще не кинули такі думки. Ми зараз не обговорюємо, чи спроможні вони, а чи спроможні ми відбити. Я не про це говорю, я говорю про те, що бажання таке у них є, я в цьому впевнений".

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не має сумнівів, що російські війська ще раз спробують наступати на Київ. За його словами, росія готує близько 200 тисяч нових солдатів.

17 грудня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що зараз рф не готова до нового повномасштабного наступу.

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