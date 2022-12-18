Зеленский заявил, что есть признаки подготовки россии к наступлению в 2023 году

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На вопрос, есть ли признаки того, что на 2023 год россия готовит вторую волну наступления, Зеленский ответил: "Да. Мы понимаем, что они будут хотеть этого, скажем так, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, они хотят оккупировать наше государство. Я думаю, что они еще не бросили такие мысли. Мы сейчас не обсуждаем, способны ли они, способны ли мы отбить. Я не об этом говорю, я говорю о том, что желание такое у них есть, я в этом уверен".

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сомневается, что российские войска еще раз попытаются наступать на Киев. По его словам, россия готовит около 200 тысяч новых солдат.

17 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что сейчас рф не готова к новому полномасштабному наступлению.