Зеленський заявив, що ще не вирішив щодо другого терміну

Цитата

“Я нічого не вирішив з приводу другого терміну. Щодо того, що я піду, коли я виконаю всі обіцянки, я говорив трішки про інше. Я сказав, що я вважаю, що ми виконали, у нас була статистика — 30-35% наших обіцянок і нашої програми, а вже половина терміну пройшла. Я сказав, що якщо ми з вами не будемо швидко працювати, особливо в Верховній Раді, тому що та статистика стосувалася саме роботи на законодавчій основі, якщо нам постійно будуть говорити, що суперечить регламенту, і якщо буде постійний політичний спам через тисячі правок, ми не встигнемо це зробити. А я дуже хочу зробити все і встигнути все, що я пообіцяв”, — розповів Зеленський.

Деталі

Він зауважив, що це також не означає, що якщо він встигне це зробити за 4,5 роки, то він за пів року до кінця своєї каденції піде.

“Ні, я до кінця точно попрацюю”, — додав Зеленський.

Що було раніше

Володимир Зеленський заявив, що хотів би бути Президентом до того моменту, поки депутати від “Слуги народу” не виконають всі обіцянки з партійної програми.



Раніше Зеленський коментуючи можливість балотування на другий термін заявляв, що це питання залежить не від нього.