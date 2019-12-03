Зеленський завтра зустрінеться з прем'єром Королівства Швеція
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У середу в Маріїнському палаці відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
“4 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Стефаном Левеном, який перебуватиме в Україні з робочим візитом”, — йдеться у повідомленні пресслужби.
Повідомляється,що зустріч відбудеться у Маріїнському палаці. О 11:45 запланована зустріч Зеленського та Левена з представниками ЗМІ.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський у Києві провів зустріч з Прем’єр-міністром Чеської Республіки Андреєм Бабішем.