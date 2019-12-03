Зеленский завтра встретится с премьером Королевства Швеция
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В среду в Мариинском дворце состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Королевства Швеция Стефан Лёвен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
“4 декабря состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Королевства Швеция Стефан Лёвен, который будет находиться в Украине с рабочим визитом”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что встреча состоится в Мариинском дворце. В 11:45 запланирована встреча Зеленского и Левена с представителями СМИ.
Как сообщал УНН, ранее Зеленский в Киеве провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.